O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao Rio Ave na sequência do insulto racista dirigido a Sandro Cruz na receção dos vila-condenses ao Benfica B.

Segundo se lê no mapa de castigos, serão investigados «eventuais comportamentos discriminatórios».

Recorde-se que o momento foi captado pela transmissão do jogo e o Rio Ave garantiu colaboração no caso, afastando-se do ato da pessoa em causa.