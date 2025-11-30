União de Leiria e Benfica B empataram a dois golos na tarde deste domingo, na 12.ª jornada da II Liga, mas não se livraram de um momento insólito. Poucos segundos após o apito inicial, o árbitro viu-se obrigado a interromper o encontro devido ao denso nevoeiro provocado pelo fogo de artifício promovido pelos anfitriões minutos antes.

No relvado, o ala Lucho Vega lançou a União para a vantagem aos 36 minutos. Na resposta, aos 45+7m, o defesa Gonçalo Oliveira restabeleceu a igualdade.

Na segunda parte, o médio Dudu viu o cartão vermelho e desfalcou as águias aos 52 minutos. Pouco depois, aos 55m, o central Zé Pedro aplicou o 2-1. Todavia, três minutos volvidos, o avançado Trevisan – que assistiu para o 1-1 – fez o 2-2.

Ora, o Benfica B é 16.º com 11 pontos, lugar que obriga a disputar o play-off de manutenção. As águias estão igualadas com Paços de Ferreira (18.º) e FC Porto B (17.º), e apontam à receção à Oliveirense (9.ª), no sábado (18h).

Quanto à União de Leiria, é quarta e está em lugar de paly-off de subida, com 20 pontos, a seis do topo e igualada com Desp. Chaves e Torreense (6.º). Ao cabo de quatro rondas a pontuar, segue-se a visita ao Penafiel (12.º), na sexta-feira (18h).