A vitória do FC Porto sobre o Benfica na final da Taça de Portugal, que valeu aos portistas a conquista a Taça de Portugal, merece algumas notícias na imprensa internacional, sobretudo nos países que nos são mais próximos: o Brasil e a Espanha.

«O técnico Jorge Jesus vai ter trabalho nesta nova passagem pelo Benfica. O treinador viu neste sábado o seu (velho) futuro clube perder na final da Taça de Portugal para o FC Porto, por 2-1», pode ler-se, por exemplo, no brasileiro Globoesporte.

«Mesmo com um a mais desde os 38 minutos da primeira parte, o Benfica não fez um grande jogo. Além da Taça de Portugal, também perdeu o Campeonato Português para o FC Porto. Jorge Jesus, recém-contratado, terá trabalho pela frente», destaca o UOL Esportes.

O Terra alinha praticamente pelo mesmo diapasão, destacando o mesmo princípio.

«O Benfica não deixou a melhor das impressões no último jogo antes da chegada do técnico Jorge Jesus. Mesmo com um jogador a mais em campo desde os 38 minutos da primeira parte, a equipa foi derrotada pelo Porto neste sábado, por 2 a 1, na final da Taça de Portugal, em Coimbra.»

Em Espanha, tal como na Argentina, destaca-se a derrota do FC Porto, claro, mas também o gesto que o plantel teve com Iker Casillas, convidando o antigo guarda-redes a levantar a taça.

«Agustín Marchesín ficou no banco do campeão e os jogadores e a equipa técnica convidaram Iker Casillas, que não pôde despedir-se a jogar por causa do ataque cardíaco, para que fosse ele quem a levantar a taça», escreve o Olé.

«Grande homenagem da equipa do FC Porto, deixando que fosse Iker Casillas a levantar a taça conquistada, ele que estava nas bancadas do estádio, para torcer pela sua equipa», destaca a Marca.