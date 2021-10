O Estádio da Luz foi inaugurado a 25 de outubro de 2003. Nesse dia, o Benfica venceu o Nacional de Montevideo por 2-1, com dois golos de Nuno Gomes, contra um tento de Alvaro Mello.



18 anos depois, onde estão os jogadores dessa formação orientada pelo espanhol José António Camacho?

Os atletas utilizados no encontro particular frente à equipa uruguaia já terminaram as respetivas carreiras, naturalmente. Um deles trabalha atualmente no Benfica e vários apostaram na carreira de treinador.



VEJA ONDE ESTÃO OS JOGADORES QUE INAUGURARAM O ESTÁDIO DA LUZ.