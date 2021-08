Jorge Jesus viveu com particular intensidade as emoções do jogo da 2.ª mão do play-off da Liga dos Campeões com o PSV Eindhoven.

Perfecionista nato, o treinador do Benfica não foi apenas interventivo durante os 90 minutos. Até no aquecimento chamou a atenção para algo que estava a faltar, revelando alguma impaciência para com um adjunto que, à distância, não estaria a captar a mensagem do líder.

Depois disso, a aparente tranquilidade durante a espera aquando da entrada dos jogadores para o apito inicial.

Por pouco tempo...

Aos 20 minutos, o treinador dos encarnados foi avisado pelo zeloso 4.º árbitro: estava a passar das marcas - leia-se, a avançar para lá da área técnica na qual pode movimentar-se livremente. Jesus reagiu com um sorriso enquanto o adjunto, João de Deus, e Rui Pedro Braz, diretor-geral para o futebol do Benfica, tentavam sensibilizar o elemento da equipa de arbitragem.

Pouco depois da meia-hora, o treinador do Benfica começou a traçar mentalmente o plano para os restantes 60 minutos em inferioridade numérica. Conferenciou com João de Deus: aí e muitas outras vezes até ao final da partida.

Corrigiu posicionamentos dos protagonistas, deu a tática pacientemente a Vertonghen, teve um ataque de fúria ao ver Morato comprometer e levou, a seguir, um ultimato do árbitro.

Jesus virou costas, mas voltou à carga. Gritou e correu, perante o olhar atento de elementos do Benfica e, até, de alguma perplexidade dos do PSV.

Aos 80 minutos, quando escutava as instruções do mister enquanto recebia a tática, Gonçalo Ramos ousou tocar no quadro tático. Péssima ideia. Jesus estava com os nervoso à flor da pele, assim como tantos outros benfiquistas que sofreram até ao momento em que o juiz apitou pela derradeira vez.

Aí, o treinador do Benfica soltou a mais bela das emoções do futebol: o grito da vitória e o abraço coletivo a quem tanto correu e o ajudou a pôr aquele sorriso de alegria extrema.