Depois de nesta terça-feira ter anunciado a candidatura à presidência do Benfica e de ter recuado no próprio dia, Cristóvão Carvalho cancelou a conferência de imprensa que tinha mantido de pé para um complexo residencial perto do Estádio da Luz.

Depois de uma primeira nota de imprensa na qual se assumia candidato liderança do Benfica, a assessoria do advogado referiu que, afinal, o que estava previsto era, sim, a apresentação de desafios aos benfiquistas, ao presidente e aos candidatos à presidência do clube: no fundo, um debate sobre o momento do Benfica, agendado para as 12h00 desta quinta-feira (e não 11h00, como inicialmente convocado aquando do anúncio da candidatura que, afinal, não se confirmou).

Agora, em nova nota enviada às redações, a assessoria de Cristóvão Carvalho informou que também a conferência de imprensa foi desconvocada.