As imagens de Bruno Lage eufórico no final do Estrela Vermelha-Benfica contrastam com a postura do treinador no momento em que as águias chegaram ao 2-0 em Belgrado.

Lage olhava para o chão no momento em que Kökcü cobrou o livre e nem a celebração efusiva no banco do Benfica o fez mudar a postura. O técnico dos encarnados nem reagiu, mantendo-se no mundo dele como se nada se tivesse passado.

Ora veja: