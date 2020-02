Chama-se Inês de Castro Mendes e é a namorada de Nuno Santos, campeão europeu de sub-19 em 2018. O médio ofensivo chegou ao Benfica em 2012, percorreu todos os escalões de formação e acaba de passar da equipa B para o Moreirense, por empréstimo dos encarnados.

Inês assume-se como influencer, tem mais de 22 mil seguidores no Instagram e é bastante ativa das redes sociais, onde costuma interagir, por exemplo, com Margarida Corceiro, namorada de João Félix, outro talento revelado no Seixal e que cresceu a par de Nuno Santos.



