Haris Seferovic deu uma entrevista aos compatriotas da «Bluewin», divulgada poucas horas antes do jogo com o Arsenal, na qual o avançado fala do futuro.

«Sinto-me confortável em Portugal, estou a gostar da minha vida aqui. É um país lindo e o Benfica é um grande clube, que luta por títulos todos os anos. Para mim e para a minha família tudo encaixa aqui, mas, ainda assi, não posso garantir que vou cumprir o meu contrato com o Benfica até ao fim (ndr. 2024). Tenho de admitir que há uma liga na qual gostava muito de jogar», começou por dizer o internacional suíço.

«Falo da Premier League. Vi muito ao longo da carreira, e joguei na Alemanha, Espanha, Itália e Portugal. Agora gostava mesmo de conhecer o futebol inglês», acrescentou.

Seferovic falou também da covid-19 e garantiu que agora se sente «tão bem quanto antes da infeção», mas que «os primeiros jogos após o regresso foram difíceis».

«Tive muitos problemas físicos, os meus pulmões fechavam após alguns sprints e ficava sem fôlego. No primeiro jogo tive de ser substituído ao minuto 60. Tive cãibras e não aguentei mais. Quando estive infetado perdi quase quatro quilos, mas recuperei dois», recordou.

Questionado sobre os maus resultados do Benfica, nos últimos tempos, Seferovic associou-o ao surto de covid-19 no plantel encarnado.

«Tivemos várias infeções na equipa. Muitos jogadores utilizados regularmente testaram positivo, por isso foi preciso rodar a equipa. Alguns jogadores não tinham jogado muitas vezes juntos, e também falou alguma sorte em determinados momentos», referiu.

A fechar, o internacional suíço falou também as aspirações da equipa na Liga Europa, assumindo que os adeptos olham para a conquista da prova. «Os jogadores também querem erguer o troféu, e é por isso que vamos dar tudo frente ao Arsenal», referiu, ainda antes do jogo da primeira mão.