Demorou, mas Carlos Vinícius começa a aparecer mais vezes na equipa do Tottenham, tendo sido titular nas duas últimas partidas da equipa treinada por José Mourinho, na Premier League.

O jogador que está emprestado pelo Benfica aos spurs até ao final da época leva dez golos em 22 jogos e, em declarações ao The Sunday Times, abordou o futuro… sem levantar muito o véu.

«Se tudo correr bem e eu continuar a trabalhar arduamente, o meu futuro resolve-se sozinho», começou por dizer, falando também sobre o período de adaptação.

«Estou a jogar no melhor campeonato do mundo, num dos melhores clubes do mundo. Estou a aprender todos os dias. Em termos de mentalidade, para jogar no Tottenham tens de ser um vencedor no campo e fora dele. Tens de estar preparado para todos os desafios», sublinhou.