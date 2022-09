A equipa de iniciados do Benfica passou por uma experiência diferente e trocou, temporariamente, as chuteiras e equipamento encarnado pela farda da marinha portuguesa.

Num vídeo divulgado nas redes sociais, o clube da Luz partilhou imagens do treino especial da formação de sub-15, com foco, claro, na vertente física e disciplinar.

Os sub-15 do Benfica, refira-se, partilham a liderança da Série D do campeonato nacional do escalão com o Real Massamá.