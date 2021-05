Darwin Nuñez deixou uma emotiva mensagem ao irmão, Junior Nuñez, em dia de aniversário.

O jogador do Benfica, que disse estar a escrever com as lágrimas a caírem, agradeceu todo o apoio que o irmão lhe deu, os conselhos, e acrescentou: «Toda a vida vou dizer que és melhor jogador do que eu e merecias estar no lugar em que agora estou eu.»

Veja a mensagem de Darwin na íntegra:

«Irmão, antes de mais quero desejar-te um feliz aniversário. Quero agradecer-te por me ajudares sempre, dando-me conselhos quando as coisas não correm bem, estando presente todos os dias, e por me dares um sobrinho tão bonito.

Toda a vida vou dizer que és melhor jogador do que eu e merecias estar no lugar em que agora estou eu, mas as coisas não te correram bem por outros problemas que aconteceram. Hoje trabalhas como polícia e quero que saibas que estou muito orgulhoso de ti, de um irmão que quis ser alguém na vida, que se sacrifica estando longe da família, para que não lhes falte nada.

Nunca vou esquecer de quando me disseste: “Vou cuidar da mãe e tu espera que vais chegar longe também”. Escrevo estas palavras com muita emoção e correm-me lágrimas dos olhos! Amo-te mano!»