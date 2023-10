O regresso de Juan Cuadrado aos trabalhos foi a principal novidade do treino do Inter de Milão esta segunda-feira, véspera do jogo com o Benfica.

O internacional colombiano, que não joga desde o início de setembro devido a lesão, esteve às ordens de Simone Inzaghi com o restante plantel nos minutos em que a sessão foi aberta à comunicação social.

Já Davide Frattesi, falhou o treino e é baixa para o jogo com os encarnados, da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, agendado para as 20h00 desta terça-feira, em Milão.