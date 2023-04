Mihailo Ristic está aparentemente recuperado de lesão e integra a convocatória do Benfica para a visita ao Inter de Milão, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

De regresso aos eleitos está também Florentino Luís, que falhou a visita a Chaves, para a Liga, devido a castigo.

A comitiva do Benfica viajou na manhã desta terça-feira, véspera do jogo, para Itália. Para as 18h15 locais (menos uma hora em Lisboa) está marcada a conferência de imprensa com o treinador, Roger Schmidt, e um jogador, seguida de treino no Estádio Giuseppe Meazza.

O jogo está marcado para as 20 horas de quarta-feira. Na primeira mão, na Luz, o Benfica perdeu 2-0.

LISTA DE CONVOCADOS:

Guarda-redes: Vlachodimos, Samuel Soares e André Gomes;

Defesas: Gilberto, António Silva, Otamendi, Lucas Veríssimo, Morato, Grimaldo e Ristic;

Médios: Florentino, Chiquinho, Aursnes, João Neves, João Mário e Cher Ndour;

Avançados: Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos, Rafa, David Neres, Petar Musa, Tengstedt e Schjelderup