Se resultou para os outros, por que não tentar também?

Foi um pouco essa a ideia defendida por Simone Inzaghi, treinador do Inter Milão, na antevisão ao jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Benfica.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida, o técnico italiano deixou muitos elogios à equipa das águias, mas mostrou ter feito o trabalho de casa e lembrou as derrotas com o FC Porto na sexta-feira – essa era fácil! -, mas também o desaire de dezembro frente ao Sp. Braga.

«O Benfica é uma equipa ótima. Está a fazer um grande campeonato. Tem jogadores e um treinador muito bom. Ocupam muito bem os espaços, jogam de forma muito coletiva. Contra o FC Porto e o Sp. Braga perderam e temos de tentar fazer o mesmo», declarou.

O treinador italiano foi também questionado sobre as diferenças entre os dragões, que o Inter eliminou na fase anterior da Champions, e o Benfica, mas não fez grandes comparações.

«O Benfica e o FC Porto são duas grandes equipas que dominam o campeonato em Portugal. O Benfica é uma equipa que nos faz antever um jogo equilibrado, apesar de ser muito forte», disse.

«Sabemos que estamos numa fase importante. O percurso até aqui foi difícil, e esperamos um jogo duro frente a um adversário que na fase anterior marcou sete golos ao Club Brugge em dois jogos», acrescentou.

O treinador de 47 anos defendeu ainda que o lado emocional será muito importante na eliminatória frente ao Benfica, uma vez que o Inter vive um momento delicado, com apenas uma vitória nos últimos sete jogos.

«Tudo o que é o jogo emocional, neste tipo de jogos, é muito importante. Apesar do que nos tema acontecido, não podemos pensar no que já passou, mas sim no que está para vir e tentar fazer sempre fazer mais», sublinha.

«Os últimos resultados não mostram, mas contra a Fiorentina tivemos 40 ataques. Estamos com dificuldade em finalizar. Falta acreditar. Temos de acreditar muito mais contra um adversário de grande qualidade. Mas tem de ser com grande união», finalizou.