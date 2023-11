«Acho que jogámos um jogo muito bom, no total, na sobretudo primeira parte. Tivemos muita posse de bola, capacidade de ganhar os dulos, domínio do jogo, criámos grande oportunidades, marcámos três golos e tivemos eficiência que não temos tido ao longo da temporada.

Na segunda parte concedemos um golo cedo, depois no segundo golo há uma falta antes do golo que o árbitro não marca e o penálti é uma piada. Houve um primeiro erro do árbitro, um segundo erro do árbitro que foi a grande penalidade, num jogo decisivo, num momento decisivo, a decisão foi do árbitro.»