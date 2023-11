Tengstedt, jogador do Benfica, em declarações no final do empate do Benfica frente ao Inter:

«Senti-me bem em campo. Estou confiante, acredito em mim e estou nesta equipa para ajudar da melhor forma que puder. Três golos do João Mário? Sim, fiquei muito feliz por ele. Três grandes golos, apesar de tudo o João Mário viveu uma grande noite. Depois é difícil explicar o que aconteceu. No futebol às vezes vai-se do melhor ao pior e foi isso que nos aconteceu.»