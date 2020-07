O Estádio da Luz foi interditado com dois jogos à porta fechada pela secção não profissional do Conselho de Disciplina. O Benfica já foi notificado desta decisão, que teve por base o jogo da Taça de Portugal frente ao Sp. Braga, realizado a 18 de dezembro de 2019.

Em causa está, como tem acontecido em outros casos, o apoio dado a claques ilegais. A secção não profissional do Conselho de Disciplina considerou que nesse jogo ficou demonstrada a concessão de apoios e facilidades aos GOA No Name Boys e Diabos Vermelhos.

A decisão é agora passível de recurso para o TAD, o qual tem efeitos suspensivos, ao ser acompanhado de uma providência cautelar. É isso que o Benfica deve fazer nos próximos dias, como aliás tem feito em outros castigos de interdição do Estádio da Luz.

Recorde-se que na passada quinta-feira o TAD anulou uma interdição de cinco jogos ao Estádio da Luz por considerar que a competência para julgar os apoios a claques ilegais é exclusivo do IPDJ. Nesse sentido, a secção não profissional cita desta feita a Lei 39/2009 para garantir que esta dá à FPF competência para punir nesta matéria em sede disciplinar.