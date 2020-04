Franco Cervi era um dos nomes pretendidos pelo Internacional de Porto Alegre para disputar o Brasileirão 2020, mas se o negócio já era difícil, os efeitos financeiros da pandemia de covid-19 complicaram-no ainda mais.

«É óbvio que, no início do ano, existia a possibilidade de o Benfica emprestar o Cervi. Hoje a possibilidade é zero. Não vou fugir da responsabilidade, não vou vender uma ilusão», disse Rodrigo Caetano, diretor do Internacional à Fox Sports.

O dirigente acrescentou ainda que a prioridade do clube é «sobreviver», e mostra-se satisfeito por já ter um plantel montado.