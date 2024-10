Kerem Aktürkoglu tem dado nas vistas nos primeiros tempos de águia ao peito, nesta fase inicial da temporada 2024/25. Já com créditos firmados na principal divisão turca e nome de peso na seleção, o extremo chegou do Galatasaray por 12 milhões de euros, no último dia do mercado.

Uma transferência que praticamente 'inaugurou' uma nova rota no futebol português, pois até agora nenhum dos três grandes tinha apostado seriamente em internacionais turcos. O próprio Aktürkoglu tomou um rumo pouco habitual para os futebolistas deste país, que normalmente preferem atuar no próprio campeonato.

A transferência de Kerem Aktürkoglu leva também a uma reflexão no futebol turco. Yuksel Yildirim, presidente do Samsunspor, segundo classificado da primeira divisão do país (acima do Fenerbahçe de José Mourinho), pegou no exemplo do extremo para falar sobres os valores de mercado dos turcos.

«O futebol turco precisa de estar entre os seis melhores do mundo. Assim, as nossas receitas aumentarão. Os jogadores serão os que mais beneficiarão com este desenvolvimento. Hoje, toda a gente fala com orgulho de Kerem Aktürkoglu. Por vezes, quando ia aos jogos do Galatasaray, ficava triste por ver o Kerem a ser vaiado. Agora estamos todos orgulhosos», começou por dizer num espaço de debate na televisão HT Spor.

Recordando a transferência para o Benfica, afirmou: «Acho que ele saiu por um preço muito barato. Podia ter custado 60 milhões de euros. Devíamos aumentar o seu valor. É assim que o valor do futebol e dos clubes turcos vai aumentar», acrescentando ainda outros exemplos como Arda Guler (Real Madrid) ou Bertug Yildirim (Getafe).

Kerem Aktürkoglu leva quatro golos na Liga das Nações, mais outros quatro pelo Benfica, neste início de temporada fulgurante.