Amorim e o Benfica: «Agora está lá o Mourinho...»
Treinador continua a dizer que o futuro é o Manchester United e depois disso quer descansar
Treinador continua a dizer que o futuro é o Manchester United e depois disso quer descansar
O período eleitoral em curso continua a agitar o Benfica e tem repercussão... em Manchester. Isto porque João Noronha Lopes nem confirma, nem desmente, o interesse em Ruben Amorim, o que serve para alimentar a novela: pelo menos mantém o treinador em lume brando, o que o beneficia as sondagens.
Ora perante esta conversa que se mantém no espaço mediático, Ruben Amorim foi novamente questionado sobre se houve algum contacto de algum candidato.
«Não, não houve contato. Eu sou o treinador do Manchester United e vou continuar a sê-lo até que algo mude», respondeu.
«Depois disso, seja amanhã, no próximo mês ou daqui a dez anos, quero tirar um tempo para descansar, porque eu mereço.»
Pelo meio, e numa conferência de imprensa ao jeito de Ruben Amorim, bem disposta e divertida, o treinador ainda encerrou a conversa com uma frase e um sorriso.
«Além disso, agora está lá o Mourinho e vai divertir-se.»