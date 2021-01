Adversário do Benfica na Liga Europa, o Arsenal começa a deixar os maus resultados na Premier League para trás e pela terceira vez consecutiva venceu, depois dos triunfos sobre Chelsea e Brighton. O West Bromwich Albion recebeu a equipa de Mikel Arteta, mas perdeu por claros 4-0 este sábado.

O lateral-esquerdo Kieran Tierney fez o primeiro dos londrinos aos 23 minutos, com Saka a aumentar a vantagem aos 28 minutos. Com o ex-sportinguista Matheus Pereira titular e o benfiquista Krovinovic no banco - está emprestado pelos da Luz - o WBA tinha uma montanha para escalar ao intervalo.

As coisas pioraram, porém, com o Arsenal a chegar à goleada com dois golos de Lacazette. O francês marcou aos 60 e aos 64 minutos para acabar com todas as dúvidas.

Os gunners tinham começado a partida no 14.º lugar, mas com estes três pontos saltam para o 11.º posto da Premier League a dez pontos dos líderes e rivais Liverpool e Manchester United.