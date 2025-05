A aproveitar alguns dias de férias antes do Mundial de Clubes, realizado nos Estados Unidos da América, o avançado do Benfica Arthur Cabral encontra-se na América do Sul. No Brasil, o seu país-natal, Cabral treinou com uma equipa sub-20 brasileira para manter a forma.

Não é um clube qualquer - o Treze FC é detido pelo pai de Arthur Cabral. O avançado visitou as instalações do emblema de Campina Grande, localizado no estado de Paraíba.

Com apenas 903 minutos de utilização, sete golos marcados e duas assistências, a saída do avançado é apontada por muitos como provável. A mulher de Arthur Cabral partilhou uma mensagem de despedida a Portugal recentemente.