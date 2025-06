O Luxemburgo perdeu esta sexta-feira na receção à Eslovénia, por 1-0, num jogo que contou com a presença de dois jogadores do Benfica.

A disputar um jogo particular, os benfiquistas Leandro Barreiro e Tomás Cruz começaram de início no lado do Luxemburgo, mas não evitaram a derrota. O primeiro saiu aos 70 minutos e o segundo aos 89.

Tamar Svetlin, assistido por Petar Stojanović, marcou o golo solitário da partida.

Na próxima terça-feira, o Luxemburgo joga em casa com a Irlanda do Norte. A Eslovénia recebe a Bósnia.

Também ao final da tarde desta sexta-feira, a Suécia venceu a Hungria por 2-0, em Budapeste.

Sem o lesionado Viktor Gyökeres e com o lateral do Benfica, Samuel Dahl, como suplente não-utilizado, os suecos marcaram no segundo tempo, através de Benjamín Nygren (49m) e Yasin Ayari (65m).

A Hungria volta a entrar em campo na terça-feira, na visita ao Azerbaijão, enquanto a Suécia recebe a Argélia.