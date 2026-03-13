O Benfica pertence a uma lista – bastante restrita – de clubes europeus que ainda não perderam na respetivas Ligas nacionais da UEFA. Com a derrota do Fenerbahçe, frente à equipa de Esgaio, a formação turca saiu do grupo restrito, que agora é apenas composto por dois clubes.

Além do Benfica, o outro clube da UEFA – que tem a época já em altura avançada – que ainda não perdeu é o Slavia de Praga, da Chéquia. A formação checa, que conta com o ex-Benfica David Jurásek, soma um total de 18 vitórias e sete empates em 25 jogos.

O Slavia é, atualmente, líder da Liga da Chéquia com 61 pontos – a dez do segundo classificado, Sparta Praha.

De resto, sobra apenas o Benfica. Apesar de estar em terceiro lugar – a sete do líder FC Porto – a equipa de José Mourinho mantém-se invencível na Liga. São, no total, 17 vitórias e oito empates em 25 jogos.

Assim, deste modo, das equipas da UEFA com as competições relativamente avançadas, apenas o Benfica (Portugal) e o Slavia de Praga (Chéquia) compõem o restrito lote dos invencíveis.

No entanto, lá fora há também dois clubes que, com as temporadas já avançadas, mantém-se invencíveis nas respetivas Ligas.

O Al Hilal, do internacional português Rúben Neves, também não sabe o que é perder na presente temporada. São, até então, 18 vitórias e sete empates em 25 jogos. Apesar da invencibilidade, o Al Hilal está na terceira posição com 61 pontos – a três do líder Al Nassr.

Nos Emirados Árabes Unidos há também um português que se mantém invencível. O Al Ain, que conta com o defesa ex-Benfica Rafa Rodrigues, soma 14 vitórias e cinco empates em 19 jogos.

A equipa do português é atualmente líder com 47 pontos – com um de vantagem do segundo, Al Ahli.