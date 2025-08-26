Andreas Schjelderup foi chamado à seleção da Noruega para o compromisso na qualificação para o Mundial 2026, com a receção à Moldávia, a 9 de setembro.

A seleção do jovem extremo de 21 anos – também de Haaland e Odegaard – lidera o Grupo I, com 12 pontos – quatro vitórias em quatro rondas – com vantagem de seis pontos sobre Israel. Todavia, Itália – terceira com três pontos – leva duas partidas em atraso.

De recordar que os líderes de grupo avançam para a fase final do próximo Mundial, enquanto os “vice” vão disputar o play-off.

Quanto a Anatoliy Trubin, o guarda-redes do Benfica junta-se a Georgiy Sudakov – médio do Shakhtar Donetsk e alvo das águias – na convocatória da Ucrânia. Esta seleção integra o Grupo D e inicia a qualificação com a receção à França e a visita ao Azerbaijão, a 5 e 8 de setembro, respetivamente.