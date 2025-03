Pavlidis, avançado do Benfica, foi convocado para representar a seleção grega na dupla jornada do play-off de acesso ao Grupo A da Liga das Nações.

O futebolista de 26 anos é um dos 26 escolhidos para os jogos com a Escócia, marcados para 20 de março, em Atenas, e 23 do mesmo mês, em Glasgow.

De referir que a Grécia ficou em segundo lugar do Grupo B2, enquanto a Escócia ficou em terceiro do Grupo A1, o mesmo que Portugal venceu. As duas seleções lutam por uma lugar na principal divisão da competição.

Ao serviço da seleção helénica, Pavlidis conta com 44 internacionalizações e oito golos. Esta temporada, com a camisola do Benfica, leva 19 golos e oito assistências em 44 jogos.

Eis todos os convocados: