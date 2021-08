Tite chamou Lucas Veríssimo para os três jogos que o Brasil vai disputar de apuramento para o Mundial 2022, sendo que o central do Benfica é o único jogador a atuar em Portugal chamado pelo selecionador brasileiro.

Quero isto dizer que o também benfiquista Everton Cebolinha, que geralmente é opção para Tite, ficou desta vez de fora, sendo que o selecionador preferiu o ex-sportinguista Raphinha, do Leeds, que faz a estreia pelo Brasil.

O Brasil denfronta o Chile, em Santiago, no dia 2 de setembro. No dia 5, joga frente à Argentina, em São Paulo, e no dia 9, denfronta o Peru, na Arena Pernambuco, no Recife.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Defesas: Danilo (Juventus), Daniel Alves (São Pauloi), Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Alex Sandro (Juventus) e Guilherme Arana (Atlético-MG),

Médios: Bruno Guimarães (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Claudinho (Zenit), Éverton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (Lyon)

Atacantes: Neymar (PSG), Firmino (Liverpool), Matheus Cunha (Hertha Berlin), Raphinha (Leeds), Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton), Gabigol (Flamengo) e Vinícius Jr. (Real Madrid).