Carlos Álvarez: Levante explica o que correu mal com o Benfica
Secretário técnico diz que propostas não chegaram ao valor que o clube queria
Depois de finalizado o mercado de transferências, o secretário-técnico do Levante fez um balanço do negócios do clube da Liga Espanhola. Héctor Rodas falou em particular de Carlos Álvarez, que esteve na agenda do Benfica e que mereceu até negociações intensas.
«Estamos muito satisfeitos. Acima de tudo, conseguimos que, no final, o nosso estandarte, o nosso jogador estrela, Carlos Álvarez, ficasse connosco», referiu o dirigente.
«Dávamos um valor muito importante ao nosso jogador estrela. Queríamos que fossem apresentados valores que fossem importantes para o clube, tanto economicamente como para o futuro. Não foi possível chegar a um acordo entre o jogador, o Benfica e o Levante.»
Héctor Rodas diz que o Levante ficou até mais satisfeito que o Benfica não tivesse chegado aos valores que o Levante pedia pelo jovem extremo.
«Decidimos que o jogador é muito importante para nós e aumentámos muito as nossas hipóteses de conseguir a manutenção na Liga com a permanência dele. Além disso, com a contratação do Etta, acho que, no final, todos estão muito contentes.»