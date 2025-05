Diego Moreira em tempos foi considerado um dos maiores talentos do Seixal, no entanto, teve uma saída abrupta para o Chelsea em 2023, já depois de se ter estreado pela equipa principal do Benfica frente ao Paços de Ferreira em 2021/22.

Numa entrevista ao podcast Paye ta graille, da página Instant Foot, o avançado do Estrasburgo, por empréstimo dos ingleses, recordou os últimos momentos nas águias e as negociações que houve antes da sua saída.

«Sendo honesto, eu não queria sair. Mas depois, no futebol, temos de pensar também em nós e na nossa família. Houve negociações, mas infelizmente não deram certo. É o futebol», começou por dizer Diego Moreira.

«Não há ressentimentos. Eu levo o Benfica no meu coração, foram três anos que mudaram a minha vida, pois foi graças ao Benfica que fui para o Chelsea. Se estivesse noutro clube provavelmente não tinha ido para o Chelsea», referiu ainda.

O internacional português pelas camadas jovens de Portugal, onde participou em 44 jogos tendo marcado quatro golos, nasceu na Bélgica, mas o sonho de representar a Seleção com Cristiano Ronaldo chama mais forte.

«É verdade, é um objetivo. Depois disso, é também para mim, para o orgulho da minha família, e sem mentir, é um objetivo poder partilhar o campo com o Cristiano Ronaldo. É um sonho de infância, uma coisa que eu digo a mim próprio desde pequeno, que um dia...», atirou.

«O próximo Mundial, acho que é o último dele. Porque acho que vai ganhar mais um troféu com Portugal. Se vai estar no Mundial 2030 que será em Portugal? Acho que ele não vai chegar tão longe. Desejo-lhe felicidades e espero que o faça, mas depois disso, também tem de pensar em si próprio. Ele já fez muitas coisas no futebol, depende dele... », concluiu.

Diego Moreira conta com 31 jogos esta temporada pelo Estrasburgo, tendo marcado dois golos e feito oito assistências.