Everton falou nesta segunda-feira sobre a adaptação que está a ter no Benfica, deixando elogios a Jorge Jesus.

O jogador que está ao serviço da seleção do Brasil confessa que o técnico encarnado está a conseguir tirar o melhor dele.

«Tenho evoluído técnica e taticamente [nos últimos anos]. A minha chegada no Benfica, também ajudou, com o mister [Jesus], que é um grande treinador», começou por dizer, assegurando ser verdade tudo o que do treinador se diz no Brasil.

«Ele foi muito badalado no Brasil e tenho presenciado que o trabalho dele realmente ajuda muito. Quem tem qualidade joga ainda mais com ele. É um treinador que cobra bastante, sabe cobrar e extrair o melhor que o jogador tem», elogia.

De resto, Everton diz que o trabalho com Jesus já se nota nas estatísticas que tem na Liga.

«Há dados recentes do campeonato português que mostram que criei muitas oportunidades de golo, com finalizações e assistências. Acho que é uma adaptação que estou a ter no meu futebol, um lado meu mais organizador, que não tinha antes. E espero trazer isso para a Seleção também», nota.

O jogador do Benfica falou também sobre Pepê, jogador que foi seu companheiro no Grémio e que está a ser apontado ao FC Porto.

«O Pepê já estava a ter um bom crescimento no Grêmio quando eu estava lá. Logo logo ele também estará nos relvados europeus. Se não for agora, desejo-lhe toda a sorte», referiu.