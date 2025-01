Rafael pendurou as botas no final de 2024, após ser campeão brasileiro com o Botafogo, tendo deixado para trás uma carreira longa, com passagens pelo Manchester United (onde foi colega de Cristiano Ronaldo) e pelo Lyon.

Em entrevista a um podcast da Globo, o lateral direito brasileiro repassou a carreira e foi particularmente corrosivo com Bruno Lage, com quem partilhou o balneário durante alguns meses em 2023.

Rafael lesionou-se poucas semanas antes de Bruno Lage chegar, passou por um período de oito meses de recuperação, mas mesmo sem poder treinar diz não ter dúvidas que o atual técnico do Benfica foi o pior que aconteceu ao Botafogo.

«Honestamente, acho o Bruno Lage muito mau treinador. Acho-o horroroso. Não estou a mentir, muito mau treinador. Não trabalhei diretamente com ele, mas pelo que eu vi nos treinos, acho-o muito mau treinador e não tenho vergonha nenhuma de dizer.»

Um dos grandes problemas do treinador português, garante, foi ter tirado da equipa Tiquinho Soares, que era o melhor jogador do Botafogo. Bruno Lage foi demitido, aliás, após uma derrota frente ao Flamengo, num jogo em que Tiquinho ficou no banco.

«Naquela época tivemos muitas trocas e muita gente ficou incomodada. Acho que o divisor de águas foi o Diego Costa vir. Eu gosto do Diego Costa, já jogamos juntos, mas ele veio com menção clara do Lage, e o Tiquinho era o nosso melhor jogador. E ele não colocava oTiquinho com Diego Costa.»