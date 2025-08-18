Orkun Kökcü comentou este domingo a possibilidade de Kerem Aktürkoglu deixar o Benfica e rumar à Turquia, mais especificamente ao Besiktas.

«O Kerem (Aktürkoglu) tornou-se num grande amigo ao longo de um ano. Conversávamos quase todos os dias durante o período em que estive a ser transferido. Conversámos depois, mas não perguntei como se estava a sentir, para onde queria ir ou se queria ficar (no Benfica). É uma decisão pessoal. Ficaremos felizes se ele vier. Vamos ver, boa sorte para ele. Espero que esteja tudo bem com ele», partilhou após a vitória frente ao Eyupspor (2-1).

De recordar que Aktürkoglu esteve perto de reforçar o Fenerbahçe, mas os turcos baixaram o preço oferecido inicialmente e o Benfica rejeitou a segunda proposta, tal como o Maisfutebol avançou. Equipas como o Besiktas e Galatasaray também estão de olho no extremo de 26 anos.