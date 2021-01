Lucas Veríssimo, defesa central do Santos que tem acordo com o Benfica, foi nomeado para a equipa da semana da primeira-mão das meias-finais da Taça Libertadores.

O jogador, que saiu lesionado da partida frente ao Boca Juniors, perto dos 80 minutos, fez o suficiente para convencer a CONMEBOL a nomeá-lo.

Veríssimo é um dos três jogadores do onze ideal que não pertence ao Palmeiras, equipa treinada pelo português Abel Ferreira, que venceu de forma clara por 3-0 em casa do River Plate.

Além do defesa santista estão na equipa o médio Capaldo, do Boca Juniors e Marinho, avançado do Santos, com os restantes elementos a serem todos do Verdão.