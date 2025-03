Aclamado com um dos melhores jogadores do futebol mundial na década de 80 e no princípio do anos 90 do século passado, Gary Lineker assumiu que, se pudesse voltar atrás, gostaria de ter jogado no Benfica caso a carreira o levasse para uma liga periférica da Europa.

«Escolheria o Benfica. Lisboa é um ótimo lugar para se viver e o Benfica é um grande clube, com uma grande história e produziu muitos jogadores bons», justificou o ex-futebolista no podcast «The Rest is Football», que divide com Alan Shearer e Micah Richards.

O ex-internacional inglês e melhor marcador do Mundial 1986 jogou em três países durante mais de 15 anos de carreira: Inglaterra (Leicester, Everton e Tottenham), Espanha (Barcelona) e Japão, onde terminou a carreira em 1994 ao serviço do Nagoya.

Veja o momento a partir dos 14m15s: