Após o veto do Conselho Fiscal do Santos na transferência para o Benfica e a noite infeliz no encontro com o Palmeiras, Lucas Veríssimo falhou esta segunda-feira o treino do Santos.

A notícia foi inicialmente avançada pelo Globoesporte - confirmada depois por outros jornais brasileiros -, que adiantou que o central terá dito ao técnico Cuca «estar sem cabeça» para participar na sessão de trabalho e no jogo com o Grémio, de quarta-feira.

O próprio treinador já tinha dado conta, após o jogo com o Palmeiras, do impacto psicológico deste processo no jogador.

Segundo o jornal, a decisão de Lucas Veríssimo não é apenas pela recusa da proposta do Benfica, mas pelo facto de lhe terem sido negadas várias oportunidades de sair, já que houve interesse também do FC Porto, do Shandong Luneng, da China, Spartak Moscovo, da Rússia, e Torino e Roma, de Itália.

A proposta do Al Nassr, de Rui Vitória, do campeonato saudita, foi aceite, mas o jogador não quer esse destino.