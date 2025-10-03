Os Estados Unidos da América venceram, de forma surpreendente, a França no Mundial Sub-20, na quinta-feira. Uma vitória por 3-0 com o benfiquista Joshua Wynder como titular na formação norte-americana.

Os golos foram marcados já na reta final do encontro, por Zavier Gozo (85m), Brooklyn Raines (87m) e Marcos Zambrano (90+2m).

Os EUA estão em primeiro lugar no grupo E, com seis pontos em dois jogos. França e África do Sul somam três pontos e a Nova Caledónia zero.