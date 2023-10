Mário Balotelli participou num podcast chamado PlayTV, no qual fez algumas afirmações curiosas. O internacional italiano chegou a abandonar a conversa, chateado quando um dos entrevistadores disse que Lautaro Martínez era melhor jogador do que Carlos Tevez, mas antes disso ainda falou do futebol árabe, em particular de Adel Taarabt, que agora joga nos Emirados Árabes Unidos.

«Taarabt, se calhar vão insultar-me, não sei, mas para mim Taarabt tecnicamente é mais forte do que Neymar», referiu Balotelli.

«O Neymar é meu amigo, envio-lhe um abraço e desejo-lhe muita sorte. É um fenómeno absoluto, sempre o disse. Não posso comparar Neymar e Taarabt, isso é certo. Mas se falarmos só de técnica, o Taarabt é mais forte. Juro-vos.»