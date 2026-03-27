Miralem Pjanic, um dos maiores nomes do futebol da Bósnia-Herzegovina, deixou elogios rasgados a um compatriota que joga no Benfica - Amar Dedic. O lateral foi um dos elementos que participou na vitória sobre o País de Gales, na quinta-feira.

A Bósnia venceu nas grandes penalidades (já depois de Dedic ter sido substituído, no prolongamento), apurando-se para a final do play-off de qualificação para o Mundial 2026. Vai defrontar a Itália, a 31 de março.

«No papel, o estádio de Zenica tem 11 mil lugares, mas garanto-vos que, quando se está lá dentro, parece que há 25 mil ou 30 mil pessoas. O estádio é um pouco antigo, estruturalmente muito diferente dos estádios modernos. As equipas adversárias talvez se sintam um pouco desconfortáveis e assustadas quando entrarem; até o balneário é muito rústico. Há muita pressão e a multidão está mesmo ao lado do campo. Não há uma zona VIP verdadeiramente separada e tranquila, até os árbitros ficam de pé a cantar. Vai ser um verdadeiro pandemónio, os adeptos vão torcer como loucos até ao apito final», anteviu Pjanic.

Para além do jogo em si, o ex-Juventus destacou dois jogadores da Bósnia-Herzegovina que podem causar problemas à Itália - o veterano Edin Dzeko e o jovem Amar Dedic.

«Conheço-o muito bem, assim como à sua família. É um jovem promissor que tomou a decisão certa ao ir jogar para a Áustria, para se desenvolver e ter minutos de jogo efetivos. É um talento puro e cristalino, com quem a seleção nacional certamente contará nos próximos 15 anos. Quando recebe a bola, parte imediatamente para o adversário com personalidade; não tem medo de cruzar nem de rematar», analisou o médio.

Amar Dedic tem 23 anos e 25 internacionalizações A. Está na primeira temporada no Benfica, tendo já disputado 37 encontros com as águias.