Na celebração do ano 2024 e entrada para 2025, quatro jogadores do Benfica viajaram até Paris e estiveram com João Neves.

O médio do Paris Saint-Germain recebeu no revéillon os amigos Samuel Soares, António Silva, Tiago Gouveia e Tomás Araújo.

João Neves, que também esteve com a namorada Madalena Aragão, representa o PSG desde o verão, ao lado dos portugueses Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos.

Por outro lado, os quatro jogadores do Benfica aproveitaram a folga antes da receção ao Sp. Braga, marcada para este sábado, às 18h.