O River Plate não descarta a possibilidade de contratar Nicolás Otamendi, referiu o vice-presidente Matías Patanian. O dirgente do emblema argentino admite ainda abordar o defesa do Benfica, confesso adepto dos Millonarios, após o Mundial 2022.



«Vamos à procura da excelência. E se depois do Mundial existir uma possibilidade de ter o Otamendi, vamos estar em cima disso e o River abrirá as suas portas», disse, citado pelo jornal «Olé».

Matías Patanian reiterou ainda que Gallardo «é intocável» e que vai continuar ao comando da equipa.



«O Gallardo é intocável, é uma lenda do River e do futebol argentino. A nossa resposta sobre a sua continuidade é sempre a mesma: é uma decisão pessoal dele. Por nós, ele ficaria mais três anos», referiu.



Formado no Vélez Sarsfield, Otamendi tem contrato com o Benfica até 2023.