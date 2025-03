Trubin, internacional ucrâniano, partilhou uma mensagem nas redes sociais, esta quarta-feira, alusiva às derrotas nos compromissos internacionais frente à Bélgica, por 3-1 e 0-3, correspondente à qualificação para a Liga A da Liga das Nações.

«Parte sempre da equipa. Este estágio não foi fácil, o resultado não foi o que esperávamos. Queria ajudar em campo, mas todos na equipa dão o seu contributo, e um resultado comum é uma responsabilidade comum. Analiso, trabalho e fico à espera de novos desafios. Sempre dentro do jogo. Este campo não foi fácil, e o resultado não foi o que esperávamos. Eu queria ajudar em campo, mas todos na equipa desempenham o seu papel, e o resultado global é uma responsabilidade partilhada. Analisar, trabalhar muito e esperar novos desafios», escreveu o guarda-redes do Benfica no Instagram.

O selecionador da Ucrânia, Serhiy Rebrov, preferiu os serviços de Andriy Lunin (Real Madrid), ao invés dos de Trubin, que não chegou a pisar o relvado nos dois jogos. O guardião já está a treinar com a equipa encarnada desde terça-feira.