Se durante a permanência de Jorge Jesus no Brasil a relação com Renato Gaúcho foi sempre tensa, as coisas não parecem ter melhorado agora que o técnico regressou a Portugal.

Tudo porque um dos primeiros jogadores que Jesus quis contratar foi Everton Cebolinha, do Grémio de Porto Alegre, equipa treinada precisamente por Renato Gaúcho.

O jogador acabou por despedir-se do Grémio com a conquista de um título, acabou em lágrimas depois de ter levantado o troféu, mas o treinador da equipa de Porto Alegre diz que Jesus ligou ao jogador a pedir-lhe para não jogar diante do Internacional.

«O Everton comportou-se muito bem desde segunda-feira. O que me aborreceu foi o Jorge Jesus ter telefonado para o jogador. O treinador estrangeiro vem aqui, faz bom trabalho e liga para o jogador? Não é normal. Ele ligou e fez a cabeça do jogador», acusa.

«Isso não pode acontecer. A negociação nem sequer estava fechada. O que diria a imprensa portuguesa se eu ligasse para um jogador do Benfica na véspera de um jogo decisivo? Isso não pode acontecer. Nós sabíamos disso, não dissemos nada, mas isso aborreceu-nos.

De resto, o técnico diz que foi o próprio jogador a bater-lhe à porta na véspera do encontro a pedir para jogar.

«Fiquei feliz quando ele disse que queria jogar e que estava focado no jogo. Pediu-me por amor de Deus para eu o colocar a jogar e eu gostei dessa firmeza», terminou.

Veja o vídeo em que Renato Gaúcho acusa Jesus: