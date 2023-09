A imprensa internacional, sobretudo em Espanha e na Argentina, dá este sábado grande destaque ao momento de Di Maria, depois de o extremo ter dado o triunfo ao Benfica no clássico com o FC Porto. Ele que já foi fundamental no clássico da Supertaça.

Entre outras coisas, a imprensa garante que «o argentino vive uma segunda juventude aos 35 anos na equipa que o lançou para o estrelato» e que «vive um presente de sonho em Portugal». «A decisão de voltar ao Benfica foi acertada e continua a prová-lo», pode ler-se.

Marca, Espanha:

«Di Maria tem um anjo. O futebolista argentino vive uma segunda juventude aos 35 anos na equipa que o lançou para o estrelato na Europa: o Benfica. Depois da passagem fracassada pela Juventus, Di María regressou ao Estádio da Luz... e até conseguiu dar a vitória à sua equipa num clássico tão importante como o frente ao FC Porto (1-0).»

El Gráfico, Argentina:

«Angel Di Maria vive um presente de sonho em Portugal. A decisão de regressar ao Benfica foi acertada e continua a prová-lo. Na Liga Portuguesa disputou seis partidas e marcou cinco golos. O último foi nesta sexta-feira e serviu para nada menos que vencer o clássico contra o FC Porto por 1-0. A equipa lisboeta também contou com Nicolás Otamendi entre os titulares, enquanto Alan Varela esteve na visita desde o início.»

Olé, Argentina:

«El Fideo regressou a Portugal para ter este tipo de desempenho, fatores determinantes que sempre o marcaram como um jogador diferente. O rosarino de 35 anos está com força e mostra isso em todos os jogos. O Benfica aproveitou a vantagem numérica do primeiro tempo e, faltando 20 minutos para o fim do jogo, fizeram o 1-0 através de Di Maria. O argentino comemorou como Messi contra o Real Madrid, no recordado 3-2: mostrando a camisola.»

Sport, Espanha:

«A sorte dos dragões não foi diferente no campeonato do que tinha sido na Supertaça. Ángel Di María, a meio da segunda parte, marcou o golo que fez pender a balança a favor do Benfica num duelo direto pela liderança. 'Fideo' aproveitou um grande cruzamento de David Neres, que antes já tinha feito dançar o seu junto da lateral esquerda, para marcar o primeiro e único golo da partida.»

Infobae, Argentina:

Um grande golo de Ángel Di María chegou para dar a vitória ao Benfica no clássico frente ao FC Porto. O avançado argentino já marcou seis golos pela formação portuguesa desde o seu regresso e é o maior goleador da equipa nesta temporada.»