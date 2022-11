Cedido pelo Benfica, Julian Weigl manifestou intenção de permanecer no Borussia Monchengladbach após o período de empréstimo.



«Sou uma pessoa que, basicamente, gosta de ter continuidade e não quer jogar num clube um ano e num outro no ano seguinte. Tomei uma decisão muito consciente de fazer esta mudança. Adaptei-me muito bem aqui e imagino-me a ficar mais tempo. Caso contrário, não estaria aqui, agora. Veremos o que acontece. Não sou a única pessoa a decidir», afirmou, em entrevista à FohlenEcho.



O internacional germânico disputou 12 jogos pela equipa orientada por Daniel Farke até ao momento depois de duas épocas e meia na Luz. O Gladbach tem opção de compra sobre Weigl e pode acioná-la no final da temporada.