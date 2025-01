O jovem médio Isaac Ferreira, de 16 anos, assinou contrato profissional com o Benfica, informou o clube, esta quarta-feira.

Isaac, nascido a 10 de dezembro de 2008, cumpre a nona época seguida nos escalões jovens do Benfica.

Contratado em 2016/17 ao Lusitano VRSA, no escalão de sub-9, altura em que se juntou ao Centro de Formação e Treino encarnado em Faro, Isaac está no segundo ano de juvenil, alinhando pelos sub-17 no Campeonato Nacional. Leva 15 jogos e cinco golos em 2024/25.

No seu percurso no Benfica, já foi campeão nacional de iniciados em 2022/23 e venceu o Nacional sub-17 da 2.ª Divisão em 2023/24.