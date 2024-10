Kerem Aktürkoglu escreveu um apelo nas redes sociais para o fim do conflito entre Israel e o Hamas, que tem tido efeitos desastrosos na Palestina, especialmente na Faixa de Gaza. Já mais de 40 mil civis palestinianos foram mortos depois do ataque terrorista do Hamas no sul de Israel, que tirou a vida a mais de mil pessoas.

O extremo do Benfica alerta para aquilo que diz ser «um massacre a que crianças e civis são sujeitos», com uma «nação prestes a ser destruída». «Haverá alguém que não condene o que acabo de referir?», questionou o internacional turco.

«Estou ciente de que toda a gente diz que este é um assunto em que temos de ser sensíveis, eu ouço-o. Mas não é só isso que oiço... O grito desesperado de uma nação, o massacre a que crianças e civis são sujeitos. Por vezes nas suas casas, por vezes nos locais de culto, por vezes nos hospitais onde esperam por ajuda... Muitas coisas podem ter acontecido ao longo da história entre Israel e a Palestina, mas o que vejo agora é uma nação prestes a ser destruída», começou por dizer, no X.

«Eu sei disso e não posso ficar calado. Haverá alguém que não condene o que acabo de referir? Depois de uma tal tragédia, como é que é possível continuar a viver como se tudo estivesse bem? Este massacre tem de acabar, as crianças têm de viver, as famílias têm de ser felizes... Basta», exclamou Kerem Aktürkoglu, numa mensagem forte.

O extremo, de 25 anos, tinha até chegar ao Benfica, neste verão, um percurso feito exclusivamente na Turquia, em clubes como o Galatasaray, Erzincaspor, Karacabey ou Basaksehir.