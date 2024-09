Esta sexta-feira, o Burkina Faso empatou em casa do Senegal, por 1-1, no primeiro jogo da qualificação para a CAN 2025.

O destaque principal vai para a titularidade de Issa Kaboré, jogador do Benfica, que fez os 90 minutos completos.

Sadio Mané marcou o golo inaugural da partida, aos 16 minutos. O empate surgiu nos últimos instantes da partida, com Ousseni Bouda a resgatar um ponto para o Burkina Faso aos 90+5.

Na terça-feira, a seleção de Issa Kaboré recebe o Malawi, na segunda jornada do grupo L.