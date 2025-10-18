Ivan Lima estreou-se pela equipa principal do Benfica, na sexta-feira, na vitória por 2-0 sobre o Desportivo de Chaves, que garantiu a passagem dos encarnados à próxima fase da Taça de Portugal. O avançado de 20 anos entrou aos 89 minutos para o lugar de Aursnes.

O jogador assinalou o momento com uma publicação no Instagram, que tem gerado muitos comentários por parte de colegas e ex-colegas de equipa.

«A estreia oficial pelo clube que me viu crescer! Este é um momento que jamais irei esquecer. Obrigado a todos aqueles que me apoiaram até aqui! Vamos por muito mais», escreveu o jovem, que fez toda a formação no clube encarnado.