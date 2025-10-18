Benfica
Há 29 min
Ivan Lima: «A estreia oficial pelo clube que me viu crescer...»
Avançado reage ao primeiro jogo na equipa principal do Benfica, frente ao Desp. Chaves
Avançado reage ao primeiro jogo na equipa principal do Benfica, frente ao Desp. Chaves
Ivan Lima estreou-se pela equipa principal do Benfica, na sexta-feira, na vitória por 2-0 sobre o Desportivo de Chaves, que garantiu a passagem dos encarnados à próxima fase da Taça de Portugal. O avançado de 20 anos entrou aos 89 minutos para o lugar de Aursnes.
O jogador assinalou o momento com uma publicação no Instagram, que tem gerado muitos comentários por parte de colegas e ex-colegas de equipa.
«A estreia oficial pelo clube que me viu crescer! Este é um momento que jamais irei esquecer. Obrigado a todos aqueles que me apoiaram até aqui! Vamos por muito mais», escreveu o jovem, que fez toda a formação no clube encarnado.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS