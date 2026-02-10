Após cumprir toda a formação no Benfica e a estreia na equipa principal, já esta época, sob o comando de José Mourinho, Ivan Lima despediu-se dos encarnados, no dia em que foi confirmada a transferência para os polacos do Piast Gliwice.

«Foi o clube que me viu crescer. O único em que joguei durante toda a minha formação e pelo qual tive a oportunidade de me estrear pela equipa principal. O Sport Lisboa e Benfica foi muito mais do que um clube para mim. Foi casa, foi escola, foi o meu sonho e foi a realidade. Ali cresci como jogador, mas sobretudo como pessoa. Vivi momentos que jamais irei esquecer, aprendi valores que vou levar comigo para sempre e representei um símbolo que carrego com enorme orgulho», começou por escrever o extremo de 21 anos, na rede social Instagram.

«Fechou-se um capítulo muito especial na minha carreira. Não foi um adeus fácil, mas foi feito com gratidão e muito respeito. Agora começa uma nova aventura, com novos desafios e novas ambições. Levo comigo tudo o que este clube e as pessoas desta casa me ensinaram. Obrigado, Benfica! De todos, Um.»

Ivan Lima, que assinou pelo décimo classificado da Liga polaca, era aposta regular na equipa B das águias. Esta temporada, foi utilizado por Mourinho diante do Desportivo de Chaves, para a Taça de Portugal, e diante do Arouca, para a Liga.